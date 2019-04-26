مخطط حوثي للاستيلاء على تجارة المشتقات النفطية

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، عن مخطط لميليشيات الحوثي الإيرانية، من أجل الاستيلاء على تجارة المشتقات النفطية في محاولة منها للالتفاف على القرار رقم 75 الصادر عن الحكومة اليمنية بشأن آلية وضبط تجارة المشتقات النفطية في اليمن.

وقالت المصادر، لـ«الإمارات اليوم»، إن اختطاف عدد من القيادات النقابية في شركة النفط اليمنية التابعة للحكومة، بعد رفضهم محاولات التهميش المستمرة التي تمارسها الميليشيات بحق الشركة منذ انقلابها على الشرعية يأتي في إطار هذا التوجه، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تزامنت مع تفريغ كميات من المشتقات النفطية في ميناء الحديدة مخصصة للبيع في السوق المحلية.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات أصدرت توجيهات بدفع مرتبات الموظفين في الشركة بنظام «المدفوعات الإلكترونية»، وهو منحهم مواد غذائية بدلاً من الحقوق المادية، وهو ما رفضته القيادات النقابية التي اعتبرت هذا القرار محاولة لنهب حقوقها المادية، فقامت الميليشيات باختطافهم واحتجازهم في مكان مجهول.

وأكدت المصادر، أن الميليشيات تسعى إلى الاستيلاء بشكل كامل على أي شحنات نفطية يتم تفريغها في ميناء الحديدة للقيام بتوزيعها على المحطات التابعة لقياداتها.