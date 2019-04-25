نائب الرئيس اليمني: الشرعية والتحالف يخوضان حرباً دفاعية ضد الانقلابيين

المصدر: الرياض - سبأنت

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، إن الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبمساندة الأشقاء في دول التحالف، تخوض حرباً دفاعية ضد ميليشيات الحوثي التي انقلبت على إجماع اليمنيين واتفاقهم، وتمردت على المرجعيات الأساسية، وسعت بكل السبل للإخلال بأمن اليمن واستقراره، واستهدفت الأشقاء ومصالح الأصدقاء والملاحة الدولية، مجدداً التأكيد على حرص الشرعية على تحقيق السلام، ودعم الجهود الأممية.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل أرون، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا مستجدات تطورات الأوضاع في اليمن، وأشار الأحمر إلى عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها اتفاق الحديدة، الذي أبدت الشرعية في سبيل تنفيذه مرونة عالية، في حين قابله الحوثيون بمزيد من التعنت والتصعيد وممارسة الاعتداءات والتحشيد لخوض جولة حرب جديدة في المحافظة.

واستعرض نائب رئيس اليمني، خلال اللقاء، عدداً من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون من قتل واختطاف وترهيب وتجويع لليمنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى المزيد من الضغط لتنفيذ القرارات الدولية.

وجدد تأكيد حرص الشرعية على تحقيق السلام ودعم الجهود الأممية ممثلة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مؤكداً التمسك بالحل الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده للشرعية وحرصها على إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، والإسهام في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني.