وزير الأوقاف اليمني: ميليشيات الحوثي لا تفهم إلا قوة السلاح

المصدر: عدن - وكالات

أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، أن الجيش الوطني سينفذ القرارات الدولية، القاضية بإنهاء الانقلاب الحوثي عسكرياً، إذا عجز المجتمع الدولي عن تنفيذها سياسياً، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لا تفهم إلا قوة السلاح.

وأضاف خلال محاضرة بدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني يسطر أروع الملاحم البطولية، في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وثمّن الجهود التي تبذلها دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لإخراج البلاد من هذه الأزمة التي تسبب بها الانقلاب الحوثي، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني. ومن جانبه، رحب رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، اللواء محسن خصروف، بزيارة وزير الأوقاف، معبراً عن شكره لهذه الزيارة، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف ودائرة التوجيه المعنوي لكشف مؤامرات الميليشيات الانقلابية، ضد اليمن واليمنيين.

وأكد اللواء خصروف أن الجيش الوطني اليمني مُؤسَّس على عقيدة قتالية واحدة، يجمعها اليمن والدفاع عن شرعيته، والانتماء إلى الشعب، وشدد على «أهمية رفع المعنويات لمواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي انقلبت على الشرعية، لتعيد حكم الإمامة الذي قاومه اليمنيون».