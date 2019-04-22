نائب الرئيس اليمني: عازمون على دحر الميليشيات

المصدر: عدن - سبأنت

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عزم القيادة السياسية في بلاده على استمرار العمليات العسكرية حتى استكمال التحرير ودحر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، اللواء الركن يحيى صلاح، وجرى خلاله الاطلاع على سير العمليات العسكرية في المنطقة، وأشاد نائب الرئيس اليمني، بالتقدم الذي يحققه الجيش الوطني، وما يحرزه من تقدم ميداني كبير بدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، أشار قائد المنطقة العسكرية الخامسة، إلى استمرار التقدم العسكري لقوات المنطقة، وكان آخره استعادتها منطقة حبل في مديرية عبس شمال غرب محافظة حجة.