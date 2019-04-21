وفد «الأعلى للأمومة والطفولة» يختتم زيارته لسقطرى

المصدر: سقطرى - وام

اختتم وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة زيارة ناجحة لجزيرة سقطرى اليمنية، نظم خلالها عدداً من الأنشطة والمحاضرات التثقيفية والتوعوية للأمهات والأطفال.

وقالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، إن الزيارة كانت ناجحة بامتياز، بفضل التوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، التي كانت تتابع زيارة الوفد، والنجاح الذي حققه.وأشارت إلى أن أعضاء الفريق زاروا المستشفيات المقامة في الجزيرة، ومنها مستشفى خليفة بن زايد آل نهيان، الذي أقامته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، كما نظم الفريق محاضرات تثقيفية توعوية للأمهات والأطفال.