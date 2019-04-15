استشهاد «أصيلة» بعد قتلها 8 حوثيين

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

ذكرت مصادر محلية في جبهة مريس شمال الضالع أن امرأة يمنية تدعى «أصيلة الدودحي»، أسقطت ثمانية قتلى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قبل أن تسقط شهيدة دفاعاً عن بيتها وأهلها، أول من أمس.

وأوضحت المصادر أن المرأة، وهي من سكان منطقة العود، تصدت لهجوم حوثي على قريتها «يبار» ومنزلها، وأثناء محاولتها انتشال جثتي عمها وأخيها الشهيدين، شنت عناصر الحوثي هجوماً عليها، ما دفعها إلى أخذ أحد البنادق من منزلها، ومهاجمة عناصر الحوثي، وتمكنت من قتل ثمانية منهم، قبل أن تسقط شهيدة، ما جعل الأهالي يعتبرونها رمزاً للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن أهلها وبيتها.