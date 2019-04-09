الإمارات تزود مستشفى الجمهورية في عدن بأجهزة ومستلزمات طبية

المصدر: عدن - الإمارات اليوم ووام

زوّدت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة عدن بأجهزة ومستلزمات طبية، وأسرّة إنعاش حديثة للعناية المركزة.

وأوضح ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سلطان الشامسي، خلال عملية التسليم، أن هذا الدعم الإماراتي في المجال الصحي يعد دفعة أولى ستليها دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، بهدف تطبيع حياة اليمنيين، والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية، ودعم المرافق الصحية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

من جانبه، أعرب نائب مدير المستشفى، الدكتور طارق مزيدة، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، على الدعم المتواصل للمستشفى منذ 2015 وإلى اليوم، والذي تضمن تأهيل بنيته التحتية، ورفد المستشفى بالأجهزة والمستلزمات الطبية. وتولي دولة الإمارات القطاع الصحي اليمني أهميّة خاصّة، عبر إعادة تأهيل المستشفيات والمجمعات الصحية، ومدها بسيارات الإسعاف وأطنان من الأدوية، وبناء مركز متخصص لجراحة العظام في مستشفى الجمهورية نفسه.