التحالف يدمّر طائرة حوثية بدون طيار متجهة إلى عسير

المصدر: الرياض - وام

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت طائرة حوثية بدون طيار كانت باتجاه الأعيان المدنية بمنطقة عسير، وتم اعتراض الطائرة المعادية وتدميرها.

وأضاف المتحدث في بيان للتحالف، أن المنظومة رصدت، مساء أول من أمس، جسماً غير معرّف، وتم التعامل مع الهدف بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، موضحاً أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية «الحوثية».

وأشار إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية، يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة، تماشياً بنصوص اتفاق استوكهولم، وأن الميليشيات بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد، لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، مشدداً في الوقت نفسه على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر، وبأشد العبارات، الميليشيات الحوثية الإرهابية من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها أساليب إرهابية ستكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.