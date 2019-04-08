«يونيسيف»: 10 ملايين طفل يمني بحاجة إلى رعاية صحية

المصدر: عدن - وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس، إن هناك أكثر من 10 ملايين طفل في اليمن بحاجة إلى الرعاية الصحية.

وذكرت المنظمة، عبر الصفحة الرسمية لمكتبها باليمن، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من بين 10.2 ملايين طفل في اليمن بحاجة إلى الرعاية الصحية، 5.2 ملايين من الإناث.

يشار إلى أن اليمن يعاني جراء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة والموالية لإيران، وقيامها بشن حرب على الشرعية والمدنيين وتواصل بشكل شبه يومي قصفها العشوائي على الأحياء السكنية، فضلاً عن زراعة الألغام وحصار الأهالي ومنع الماء والغذاء والدواء عنهم في العديد من المناطق، خصوصاً ما تقوم به حالياً ضد قبائل حجور في محافظة حجة.