الإمارات تسيّر قافلة إغاثية في الساحل الغربي

المصدر: عدن - وام

سيّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة إغاثية جديدة لأهالي منطقة الشجيرة في مديرية الدريهمي بالساحل الغربي لليمن، تتضمن 20 طناً من المواد الغذائية، استفاد منها أكثر من 3500 مواطن يمني.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن تقديم هذه المساعدات يأتي في إطار الاستجابات السريعة والمتواصلة لدولة الإمارات، لاحتياجات ومتطلبات المواطنين اليمنيين، وفي سبيل إعادة تطبيع الأوضاع بالساحل الغربي، مؤكدة حرص الدولة على مد يد العون والمساعدة للمواطنين في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي لليمن.

ومن جانبهم، عبّر المستفيدون عن امتنانهم لدولة الإمارات ولذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على جهودها الكبيرة والمثمرة.