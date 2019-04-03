استشهاد 4 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت

المصدر: حضرموت - وكالات

استشهد أربعة جنود بالجيش اليمني وأصيب آخرون، أمس، بانفجار عبوة ناسفة يرجح أنها زرعت من قبل مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذكرت مصادر محلية يمنية أن العبوة الناسفة انفجرت في عربة تقل جنوداً يتبعون المنطقة العسكرية الأولى أثناء مرورها غربي مدينة سيئون.

وأجرى نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح طيمس، للاطلاع على تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف الجنود في سيئون، ووجه بمضاعفة الجهود، والعمل على سرعة ضبط العناصر الإرهابية.

وأكد الأحمر أن «العناصر الإجرامية والأيادي الآثمة التي امتدت لارتكاب الجرائم لن تفلت من العقاب، وستنال جزاءها الرادع، وأن محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب الحوثي أولويتان أساسيتان للشرعية، بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي».