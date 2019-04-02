«التحالف» يحمي أطفال اليمن من التجنيد الحوثي

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تأسيس وحدة خاصة لحماية أطفال اليمن من عمليات التجنيد الإجباري، واستغلالهم في المعارك من جانب ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن التحالف مستمر في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، وإنه تم استهداف كهفين شرق صنعاء، استخدمتهما الميليشيات الانقلابية في إطلاق الطائرات بدون طيار.

وأكد العقيد تركي المالكي أن هناك تقدماً نوعياً للجيش اليمني في حجة وحرض، بخلاف استهداف مواقع إمداد الميليشيات الحوثية في صعدة.

وعن المساعدات الإنسانية، أوضح المتحدث باسم التحالف العربي أنه تم دخول المساعدات الإنسانية إلى الموانئ اليمنية، مع استمرار انتهاكات الميليشيات التي تتعمد تعطيل السفن في الموانئ اليمنية.