الجيش اليمني يأسر 45 حوثياً في حجة

المصدر: حجة ـ سبأنت

تمكّن الجيش اليمني، خلال اليومين الماضيين، من أسر 45 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال عملية عسكرية أطلقتها المنطقة العسكرية الخامسة في مديرية عبس، التابعة لمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن الجيش تمكّن من تحرير عدد من القرى والمواقع في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس، حيث دارت معارك شرسة سقط خلالها العشرات من عناصر الميليشيات ما بين قتيل وجريح، بينهم قيادي ميداني يدعى مهدي عبدالله المؤيد، ومرافقوه.

وشهدت مديرية عبس معارك شرسة بين قوات المنطقة العسكرية الخامسة، وميليشيات الحوثي لليوم الثالث على التوالي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش اليمني.