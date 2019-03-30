اليمن يشارك في المؤتمر التحضيري لمنتدى الميثاق العالمي للاجئين في العالم

المصدر: جنيف - سبأنت

شاركت الجمهورية اليمنية، أمس، في المؤتمر التحضيري لمنتدى الميثاق العالمي، المعني بمناقشة التحديات التي تواجه اللاجئين في العالم، بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور علي مجور.

ويبحث المؤتمر المنعقد في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، برئاسة الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لمفوضية شؤون اللاجئين المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة ديلمي جمعة، سبل حماية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم، واتخاذ التوصيات، وتنسيق مواقف الدول الأعضاء في ما يخص كيفية تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه اللاجئين في دول العالم، والتحديات التي تواجه اللاجئين، ودور الميثاق العالمي في ما يخص حماية اللاجئين وإدماجهم في الحياة اليومية للبلد المستضيف.

كما ناقشت الدول الأعضاء، وبينها اليمن، بنود أهداف الميثاق العالمي الذي يتضمن تعزيز بناء القدرات العملية للاجئين، ليتسنى لهم الدخول إلى سوق العمل.

وأكدت الدول الأعضاء أن تطبيق الميثاق العالمي للاجئين، سيسهم في توفير حماية لحقوق اللاجئ والحفاظ على كرامته، مع التركيز على ضمان تحقق جوانب الشفافية والشمول لجميع اللاجئين من مختلف الجنسيات، مشددة على أن تطبيق الميثاق العالمي بشأن اللاجئين على أرض الواقع، سيسهم في إزالة الصعوبات التي یواجهها اللاجئون والمهاجرون. وحضر الاجتماع مسؤول ملف مفوضية شؤون اللاجئين في البعثة اليمنية بجنيف.