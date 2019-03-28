712 انتهاكاً للميليشيات في ذمار العام الماضي

المصدر: مأرب ـ سبأنت

رصدت منظمة شمول للإعلام وحقوق الإنسان، 712 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال العام الماضي 2018 في محافظة ذمار، واستهدفت المدنيين بما فيهم النساء والأطفال من جميع مديريات المحافظة.

وذكرت المنظمة في مؤتمر صحافي عقدته، أمس، بمحافظة مأرب، أن الجرائم والانتهاكات شملت، انتهاكات السلامة الشخصية بعدد 321 حالة وبنسبة 45%، وجرائم الانتهاكات العامة بعدد 311 حالة بنسبة 44%، وجرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بنسبة 10%، وجرائم تقويض مؤسسات الدولة بعدد 10 حالات بنسبة 1%.

وأوضح التقرير أن جرائم القتل والإصابة خارج إطار القانون بلغت 39 حالة، بالإضافة إلى 14 حالة تعذيب داخل السجون، و260 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وجريمتي اعتداء جسدي.