رئيس الوزراء اليمني يثمّن باعتزاز موقف دول التحالف

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، تثمينه وباعتزاز بالغ، الموقف الشجاع لدول التحالف العربي بقيادة السعودية، لمواجهة المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة، والذي تجسد بإطلاق «عاصفة الحزم» في 26 مارس 2015.

وقال عبدالملك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «في الذكرى الرابعة لـ(عاصفة الحزم) نثمّن باعتزاز بالغ الموقف الشجاع لمملكة الحزم، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ودولة الإمارات، ودول التحالف العربي، الذين لبوا نداء الواجب العروبي تجاه اليمن في دحر الانقلاب والتصدي لمشروعات إيران وأطماعها التوسعية بالمنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها».