استمرار الحملة الأمنية في تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر أمنية في تعز استمرار الحملة الأمنية لملاحقة عناصر مطلوبة شمال المدينة، بناءً على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية. وكلفت إدارة الأمن شرطة مديرية القاهرة بقيادة حملة أمنية مشكّلة من وحدات الأمن العام والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والنجدة لملاحقة المطلوبين وضبطهم.

وكان محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية وجه باستمرار الحملة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبة أمنياً وفق قرارات النيابة العامة، شمال وشرق مدينة تعز.

وكانت الفوضى الأمنية التي شهدتها مدينة تعز خلال الأيام الأربعة الأخيرة خلفت 65 بين قتيل وجريح في أوساط المدنيين، وفقاً لمصادر حقوقية أشارت إلى أن 20 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، قتلوا وأصيب 45 آخرون، خلال أربعة أيام من حملة القصف والقنص والإعدامات الميدانية في المدينة القديمة جنوب مدينة تعز.