قوافل إغاثية إماراتية للأسر الفقيرة في شبوة

المصدر: شبوة - وام

تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير القوافل الإغاثية إلى الأسر الأشد فقراً، وذات الدخل المحدود، في عدد من مديريات محافظة شبوة، في إطار برنامجها الإنساني لإغاثة مواطني المحافظة.

وخلال الفترة من 10 إلى 17 مارس، وزّع فريق الهيئة 1170 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسة للغذاء في مديريات عتق ونصاب ورضوم بالمحافظة، استفاد منها أكثر من 8007 أفراد من الأسر الفقيرة والمحتاجة، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في مساعدة الكثير من الأسر والأهالي الذين أشادوا بهذه القوافل التي نجحت كثيراً في التخفيف من معاناتهم.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال «عام التسامح» 8262 سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 53 ألفاً و814 فرداً.