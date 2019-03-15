«المركزي اليمني» يثبّت الدولار عند 440 ريالاً

المصدر: عدن ـ سبأنت

أعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقات للسحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 18، بمبلغ قدرة 80 مليون دولار. والمبلغ يمثل تكاليف تغطية للسلع الأساسية بعدد 41 طلباً مقدماً من عدد من البنوك التجارية. وأوضح محافظ البنك، الدكتور محمد زمام، أن البنك المركزي ينفذ سياسة الحكومة في ما يخص أسعار الصرف بإبقاء الأسعار السابقة كما هي، 440 ريالاً للدولار، للحفاظ على استقرار أسعار السلع، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان. وأشار إلى أن الجهات المختصة في الحكومة ستقوم برقابة مشددة على الأسعار، بالتنسيق مع البنك المركزي، بتوفير جميع المعلومات للبيوت التجارية والسلع التي تمت تغطيتها بهذه الأسعار بالنسبة للعملات الخارجية، وإنزال الأسعار للمواطنين، أو الرفع للبنك المركزي بالجهات التي لم تستجب لاتخاذ إجراءات بنكية في ما يخص التغطيات المقبلة.