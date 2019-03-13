الإمارات تنفذ 6 مشروعات للمياه في 12 قرية بالساحل الغربي اليمني

المصدر: ذو باب (الساحل الغربي) - وام

نفذت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، ستة مشروعات للمياه في ست قرى بمديرية ذو باب بالساحل الغربي لليمن، ليرتفع بذلك عدد القرى المستفيدة من مشروعات المياه الجديدة في المديرية إلى 12 قرية، وذلك في استجابة سريعة من «الهلال» لنداء أهالي تلك القرى، التي كانت تعاني شحاً في المياه.

وشملت المشروعات الستة إعادة تأهيل الآبار الارتوازية، في قرى الوطن والجافر والعميسي والنزيلة والمطابع وشعنون، وتزويدها بمضخات وخزانات مياه كبيرة، ومنظومات طاقة شمسية متكاملة.

وأعرب أهالي تلك القرى عن شكرهم للهلال الأحمر، لاستجابتها الإنسانية السريعة لندائهم، وإنهاء معاناتهم شح مياه الشرب، مشيدين بالدعم الإماراتي، الذي لم يتوقف لأبناء مديرية ذو باب بشكل خاص، ومديريات ومناطق وقرى الساحل الغربي بشكل عام.

وأوضح ممثل «الهلال » في الساحل الغربي، في هذا الصدد، أن المشروعات الستة مكنت أهالي القرى الـ12 من التغلب على العطش، وسقي مواشيهم التي يعتمدون عليها لكسب الرزق، منوهاً بأن عدد المستفيدين من هذه المشروعات، التي تأتي في إطار الدعم المتواصل من الإمارات للأشقاء اليمنيين، بلغ قرابة الـ4000 يمني.