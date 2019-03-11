وزيرة يمنية: الانقلاب الحوثي قتل 500 امرأة

المصدر: عدن - وكالات

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال، إن ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر 2014، تسببت في مقتل 500 امرأة، وإصابة 1950 بإصابات متنوعة.

وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن أكثر من ثلاثة ملايين و250 ألف امرأة في سن الإنجاب تراوح أعمارهن ما بين 19 - 49 عاماً، معرّضات للأمراض، نتيجة عدم تلقّيهن الدعم الطبي والرعاية الصحية المتكاملة، بسبب القيود المفروضة على عمل المنظمات الأممية والدولية في مناطق سيطرة الميليشيات، منهن 750 ألف امرأة نازحة، وأكثر من 14 ألف امرأة معرّضة لحدوث مضاعفات كبيرة أثناء الولادة.

وأضافت أن حالات العنف والانتهاك التي تعرضت لها المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين خلال 2018 فقط، تجاوزت أكثر من 120 حالة قتل، و115 إصابة، منهن 13 إصابة مباشرة بالألغام، موضحة أن الميليشيات اعتقلت أيضاً 18 امرأة وطالبة من جامعة صنعاء، واقتادتهن إلى جهة مجهولة في أكتوبر الماضي، عقب خروجهن بتظاهرات تنديداً بسياسات الميليشيات التجويعية، وأشادت بصمود المرأة في بلادها أمام الظلم وآلة القتل وجرائم الاختطاف والإذلال الحوثية.