ميليشيات الحوثي تمنع الاحتفال بيوم المرأة

المصدر: عن «العربية.نت»

منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اتحاد نساء اليمن، من إقامة فعالية في العاصمة صنعاء، كانت قد أعلنتها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي صادف أول من أمس، الثامن من مارس، بحجة أنها «تجمع للاختلاط»، على الرغم من أن الهدف منها كان تشجيع النساء على الإنتاج.

وكان اتحاد نساء اليمن، قد أعلن إقامة فعالية، في حديقة السبعين وسط صنعاء، مع «بازار خيري» في الحديقة، من السابع حتى التاسع من مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واعتبرت ميليشيات الحوثي، إقامة تلك الفعالية تجمعاً لاختلاط الجنسين، بسبب وجود «بازار» مفتوح لعرض المنتجات النسائية، كان اتحاد نساء اليمن، قد أعلن إقامته.