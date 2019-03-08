«الهلال» تعيد مركز البهادر الطبي بالحديدة إلى الخدمة

المصدر: الحديدة - وام

افتتحت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» المركز الطبي بمنطقة البهادر التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، بعد ترميمه وإعادة تأهيله ورفده بالتجهيزات والمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة، إلى جانب تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن هذه المنشأة الصحية التي جرى افتتاحها ستخدم سكان منطقة البهادر، البالغ عددهم 7000 نسمة، إضافة إلى سكان المناطق المجاورة لها في القباصية، والمرابية، وقباسية، ومكارية، والمرازقة، ومناوس، ومشاهير، وغليفقة، وكويري، والقرين، وتأتي ضمن مشروعات صحية أخرى في مناطق الشجيرة، والطائف، والجريبة، وتستقبل يومياً ما بين 120 و150 حالة مرضية، وتقدم خدمات طبية وعلاجية مجاناً للسكان.

من جهته، أكد وكيل محافظة الحديدة، هاشم العزعزي، أن المركز الصحي بالبهادر كان شبه مدمر، فبادرت «الهلال الأحمر الإماراتي» إلى تمويل مشروع إعادة تأهيله، وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة له، إلى جانب مده بأجهزة مختبر متكاملة، منوهاً بجهود «الهلال» المتواصلة، التي أسفرت عن إنجاز عدد كبير من المشروعات في المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية، أسهمت بدورها في تطبيع الحياة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء، وغيرها.

وعبّر أهالي منطقة البهادر عن شكرهم لـ«هيئة الهلال»، التي نفذت هذا المشروع الذي يقدم لهم خدمات صحية مجانية، إلى جانب مشروعات أخرى أسهمت في توفير الخدمات، وتطبيع حياة السكان، ليس في منطقتهم فقط، بل في مناطق ومديريات ومدن اليمن المحررة كافة.