الحكومة اليمنية: الحديدة يجب أن تخضع للدولة وقوانينها النافذة

المصدر: عدن ـ وكالات

أكدت الحكومة اليمنية أن كل القوانين اليمنية والقرارات الدولية، وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كل تراب الوطن دون انتقاص، وشددت على أن محافظة الحديدة ما هي إلا أرض يمنية يجب أن تخضع للدولة وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان أمس، أن السلطة المحلية مسألة حسمت في اتفاق استوكهولم، الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة، بما فيها المشرفون الحوثيون، وأن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب، يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قال في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق، وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، مضيفة: «الحديدة هي مدينة يمنية، ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة، ولا يمكن فصلها أو تحييدها، شأنها شأن بقية المحافظات التي لاتزال تخضع لسيطرة الانقلابيين».

‏واعتبرت الوزارة أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى، قبل ضمان تنفيذ اتفاق استوكهولم، مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب، وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق استوكهولم نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي للحكومة، باعتبار أنه يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات، سعياً لتنفيذ الاتفاق، غير أن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة، تهدد العملية السلمية برمتها.

وكان وزير الخارجية البريطاني زار مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، بشكل مفاجئ وغير معلن مسبقاً، قبل يومين، ووصف سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية على مناطق في اليمن بـ«الاحتلال»، موضحاً في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، أن «الاحتلال الحوثي لليمن غير شرعي»، ودعا الميليشيات إلى وقف علاقتها بميليشيات «حزب الله»، إذا أرادت سلاماً دائماً، وأكد أنه حذر الحوثيين من أن «الحرب ستنشب مجدداً، إذا لم يترجموا أقوالهم إلى أفعال»، كما كتب تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، الجمعة الماضية، قال فيها إنه يجب انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة فوراً، والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية.