الميليشيات تستهدف موكب لوليسغارد في مدينة الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

استهدفت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران موكب رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، في شارع الخمسين بمدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة، من دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات في الموكب، الذي غير اتجاهه لتجنب القصف، وفقاً لمصادر محلية.

وكانت عناصر الميليشيات حاولت، أول من أمس، التسلل الى محيط مقر انعقاد اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار والفريق الحكومي في مناطق سيطرة القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة، وصعدت عسكرياً داخل مدينة الحديدة أثناء انعقاد اجتماع أحادي للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، في تحدٍ صارخ للجهود الأممية الرامية لإنقاذ اتفاق استوكهولم، الذي تسعى الميليشيات بشتى الطرق لإفشاله والتنصل عن الاتفاقات الأخرى.