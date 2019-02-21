الحريري يؤكّد موقف لبنان الداعم لليمن

المصدر: بيروت - سبأنت

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، موقف بلاده الثابت والداعم لليمن والحكومة الشرعية والشعب اليمني، في سبيل استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وعبر الحريري، خلال استقباله، أمس، سفير اليمن لدى لبنان عبدالله الدعيس، عن اهتمامه ومتابعته لما يجري في اليمن، متمنياً لليمن الأمن والاستقرار.

واستعرض السفير مستجدات الأوضاع في اليمن، وآخر التطورات والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، مايكل لوليسغارد، مشيراً إلى أن الميليشيات الانقلابية لاتزال ترفض تنفيذ اتفاق السويد.

وأكد الدعيس حرص الحكومة اليمنية على تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، متمنياً للبنان الأمن والاستقرار والتطور والنماء.