التحالف العربي: نواصل توفير كل الدعم لحل الأزمة اليمنية

المصدر: الرياض - وكالات

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن التحالف يواصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية لحل الأزمة اليمنية، ويتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم الشعب اليمني.

أضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في الرياض، أمس، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية واصلت خرق اتفاقية استوكهولم بأكثر من 1400 مرة، مشيراً إلى أن الحوثيين ينشرون دبابات وآليات عسكرية قرب المدارس والأحياء السكنية، ويواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعاً بشرية.

وتابع أن جهود التحالف متواصلة ضد «القاعدة» وميليشيات الحوثي، على حد سواء، معتبراً أن الانقلاب الحوثي وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأشار المتحدث إلى أن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014، مؤكداً أن التحالف يواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني.

وعرض المتحدث خلال المؤتمر الصحافي صوراً وفيديوهات لحصيلة الأسلحة والمخدرات والأسلحة إيرانية الصنع التي تمت مصادرتها من الميليشيات الحوثية، وعرض أيضاً أسلحة مصادرة تابعة لتنظيم القاعدة.