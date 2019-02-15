لوليسغارد يحذر الحوثيين من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد

المصدر: صنعاء - وكالات

حذر قائد فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، ميليشيات الحوثي الإيرانية من تبعات عدم تنفيذ اتفاق السويد.

وأكد لوليسغارد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً خاصاً الاثنين المقبل حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد.

وأضاف الجنرال الدنماركي، خلال اجتماعه مع الحوثيين، الليلة قبل الماضية، أن أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله، ووفقاً للجداول والفترة الزمنية المحددة.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت للمرة الثالثة صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة، بعد ساعات من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء، في استمرار لخرق الهدنة.