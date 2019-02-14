290 خيمة لنازحي الحديدة

المصدر: الحديدة - سبأنت

قال مدير الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين بمحافظة الحديدة، حميد خزان، إن المخيم، الذي يتم إنشاؤه حالياً بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، سيتسع لعدد 290 خيمة تم إعدادها بطريقة حديثة وسليمة تتناسب مع المعايير التي يتم فيها إنشاء مخيمات النازحين.

وتفقد محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، ومعه الوكيل المساعد لمحافظة الحديدة، هاشم العزعزي، موقع مشروع المخيم، واطلع طاهر على الأوضاع التي يواجهها النازحون، والجهود التي يتم تنفيذها بهدف تحسين أوضاع معيشتهم، ومنها توفير المواد الغذائية عبر المنظمات الدولية الداعمة للنازحين في المحافظة.