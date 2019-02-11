تسجيل 1229 من عناصر الحوثي في الغرفة التجارية بصنعاء خلال 2018

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشف مصدر في الغرف التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء عن تسجيل 1229عضواً جديداً انضموا إلى الغرفة التجارية في صنعاء للعام 2018، وكلهم من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، فيما غادر جميع الأعضاء السابقين من رجال أعمال ومال وتجار البلاد والغرفة.

وأشار المصدر إلى أن التجار الجدد كلهم يمارسون تجارة غسيل الأموال والتهريب وتجارة السوق السوداء ونهب وبيع أراضي الدولة، وينتمون إلى الميليشيات الإيرانية ويدعمون عملياتها الحربية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية، التي تمارس ضد اليمنيين، ما يشكل خطراً كبيراً وحقيقياً على صنعاء واليمن في ظل استمرار أمد الصراع وبقاء الانقلابيين.

وأكد المصدر أن التجار الجدد تربطهم علاقات تجارية خارجية يتبع معظمها «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني وأطراف في العراق، متمركزين في دول أميركا الجنوبية واللاتينية ودول استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق، وكل أنشطتها مشبوهة بتجارة المخدرات والأعضاء البشرية.