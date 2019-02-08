«الهلال» تنفّذ مشروع مياه مديرية القبيطة في لحج

المصدر: لحج - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نفذت الهيئة مشروع مياه مديرية القبيطة في محافظة لحج، الذي يستفيد منه 25 ألف نسمة، وذلك ضمن جهودها لمحاربة العطش في اليمن.

وافتتح محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله التركي، المشروع بحضور ممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المسؤولين في المحافظة، وأهالي المنطقة، وتضمن المشروع حفر بئر ارتوازية، وتوفير خزانات مياه بأحجام كبيرة، وتوصيل شبكة إمدادات المياه لمنازل الأهالي بطول 30 كيلومتراً.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر محمد عتيق الفلاحي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جاءت ضمن المبادرات التي تضطلع بها القيادة الرشيدة لتنمية وإعمار المحافظات اليمنية في جميع المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، يتابع سير العمل في جميع المشروعات التي تنفذها الهيئة لتحسين الخدمات التي يحتاجها الأشقاء في اليمن، ويوجه سموه دائماً بتبني المبادرات التي تنهض بمجالات التنمية في المحافظات التي تواجه شحاً في الخدمات الضرورية لاسيما التي تتعلق بمصادر المياه باعتبارها عصب الحياة.

من جهة أخرى، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة توعية صحية تستهدف 18 ألفاً من طلاب مدارس القرى النائية ومخيمات النازحين في مديرية الخوخة ومختلف المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن.

وتستمر الحملة 10 أيام، وتشمل قرى ومناطق الساحل الغربي، بما في ذلك مخيمات النازحين ومدارس البنين والبنات في الخوخة.

وقال مدير الشؤون الإنسانية لـ«الهلال الأحمر الإماراتي» باليمن محمد سالم الجنيبي، إن الحملة تقام تحت شعار «من أجل صحتكم نصل»، وتتضمن العديد من المحاضرات التوعوية الطبية، لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية الوقاية الصحية.

ولفت - في هذا الصدد - إلى جملة من المشروعات التي ينفذها «الهلال الأحمر»، وتشمل بناء وإعادة تأهيل مستشفيات ومراكز ووحدات صحية، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية المجانية للمواطنين اليمنيين على امتداد الساحل الغربي، وفي مختلف المناطق والمحافظات اليمنية المحررة.

وفي الساحل الغربي افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في منطقة الزهاري، بعد تأهيله وتجهيزه ورفده بالمعدات اللازمة، وذلك في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المناطق المحررة.

وقال الجنيبي، إن عدد المستفيدين من المشروع تجاوز الـ1500 مواطن يمني. مشيراً إلى أن «الهلال» تعمل على تنفيذ حزمة من المشروعات الإنسانية، ودعم وتأهيل عمليات صيد بالتوازي مع المساعدات الإنسانية، في إطار اهتمام الإمارات بدعم مختلف شرائح المجتمع اليمني.