تشكيل لجنة للنازحين بوادي حضرموت

المصدر: سيئون - سبأنت

أقر اجتماع لمنظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت، أمس، تشكيل لجنة للنازحين بالوادي مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس دائرة المشروعات والإغاثة في اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت شكري مقدم، تتولى كل القضايا المتصلة بأوضاع واحتياجات النازحين في عموم مديريات الوادي والصحراء.

وناقش اللقاء الأول للمنظمات العاملة في خدمة النازحين الذي نظمه اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت، بمشاركة ممثلين لثماني منظمات تهتم بأوضاع وشؤون النازحين في وادي حضرموت، آليات العمل المشترك بين تلك المنظمات وتنسيق جهودها في مجال خدمة النازحين.

كما تم أيضاً الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالنازحين في عموم المديريات بحسب الاستمارة الخاصة المعدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل لسهولة تحديد أوجه التدخلات والاحتياجات اللازمة لخدمة النازحين.