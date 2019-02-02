الميليشيات ترتكب جريمة بحق 500 معلم في إب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية على فصل 500 تربوي في محافظة إب وسط اليمن، في إطار سياستها «حوثنة» التعليم والمؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت مصادر تربوية في إب، أن الميليشيات استكملت إجراءات فصل قرابة 500 معلم ومعلمة من أبناء محافظة إب، في إطار سعيها لـ«حوثنة» التعليم وبقية مؤسسات الدولة، ما أثار حالة من الغضب والسخط في الأوساط التعليمية والتربوية على مستوى المحافظة.

وكانت الميليشيات أسقطت في مايو من العام الماضي، نحو 2600 موظف من كشوفات الراتب في محافظة إب، بينهم 1100 معلم وتربوي، واستبدلتهم بمسلحين حوثيين.