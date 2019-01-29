«الهلال» تستكمل حفر وتجهيز 6 آبار في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

انتهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من حفر ست آبار ارتوازية وربطها بخط ضخ المياه الرئيس، إلى جانب تركيب وحدات ضخ وتنفيذ تمديدات لتصل إلى المواقع المستهدفة في المناطق والقرى المستفيدة في المديريات الصحراوية بحضرموت، وذلك ضمن مشروع حفر الآبار، الذي تنفذه الهيئة في إطار الدور الإنساني، الذي تقوم به دولة الإمارات لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إشرافها المباشر على مراحل تنفيذ مشروعات حفر الآبار، وتكثف جهودها لإنجاز 18 مشروعاً لحفر آبار عميقة بصحراء حضرموت، لتوفير المياه الصالحة للشرب في مختلف المديريات الصحراوية، نظراً لموجة الجفاف القاسية التي ضربتها، خلال السنوات الماضية.

وقال مدير الشؤون الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، محمد الجنيبي، إن استكمال وتجهيز مشروع الآبار الحيوي، سيزيدان الكميات المنتجة من المياه بهذه المناطق، التي تنعدم فيها مشروعات المياه.

ولقي مشروع حفر الآبار ترحيباً واسعاً من الأهالي، وتوجهوا بخالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على مواقفها التي لا يمكن أن ينساها أبناء حضرموت خصوصاً، واليمن عموماً.