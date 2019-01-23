50 طناً مساعدات إماراتية لـ «شبوة»

المصدر: شبوة - وام

وزع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال يناير الجاري، أكثر من 50 طناً من المساعدات الغذائية، استفاد منها 12 ألف يمني، من الأسر المحتاجة بالمناطق النائية في محافظة شبوة.

شملت المساعدات الاحتياجات الأساسية للسكان، في مديريات مرخة السفلى ومرخة العليا، من المواد التموينية الضرورية والمواد الغذائية.

تأتي هذه المساعدات في إطار جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإغاثية والإنسانية، وحرصها على تقديم العون للمحتاجين، وثمن المسؤولون في شبوة هذه المساعدات، التي أسهمت بشكل كبير في تخفيف وطأة معاناة الأسر الفقيرة، فيما أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات، وهيئة الهلال الأحمر، على المساعدات التي قدمتها في مختلف المجالات.