الإمارات تدعم قطاع الطاقة في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

سلّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مولداً كهربائياً إلى مديرية ثمود في صحراء حضرموت، دعماً لقطاع الطاقة، ولحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن أهالي المديرية، وذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات في إعادة تأهيل البنية التحتية ومنها الطاقة في مختلف المحافظات اليمنية.

حضر التسليم، مدير عام مديرية ثمود، صالح عبدالله المنهالي، ووفد هيئة الهلال الأحمر، وجمع غفير من الأهالي ومشايخ وأعيان المديرية، ووجه المنهالي جزيل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر، على دعمهم أبناء المديرية، وتوفير المولد الكهربائي، بهدف تحسين الخدمات العامة، ومنها خدمة الكهرباء، فيما ثمّن مدير عام كهرباء ثمود، المهندس يحيى علي، جهود الهيئة ودعمها الإنساني لأهالي حضرموت، من خلال المشروعات التنموية والأعمال الخيرية.