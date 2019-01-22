«إيسيسكو» تدين نهب الحوثيين وثائق تاريخية

المصدر: الرباط - وكالات

دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية، بسرقة مخطوطات وكتب تاريخية وعلمية ونفائس نادرة من مكتبة مدينة زبيد، الواقعة في القلعة التاريخية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المدير العام لـ«إيسيسكو» الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، إن المخطوطات والكتب المنهوبة تمثل تراثاً نفيساً يوثق تاريخ مدينة زبيد التي كانت عاصمة اليمن من القرن الـ13 إلى القرن الـ15 الميلادي، وأكد أن سرقة هذا التراث تعتبر عملاً إجرامياً ومخالفة خطرة للمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث والمحافظة عليه، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاسيما «اليونيسكو»، إلى التدخّل لإجبار الحوثيين على إعادة ما نهبته.