مقتل 3 إرهابيين في عملية للجيش بتعز

المصدر: تعز - الإمارات اليوم

قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية خلال عملية عسكرية نفذتها قوات يمنية تابعة للواء 35 مدرع في محافظة تعز.

وقال بيان صادر عن كتائب أبوالعباس التابعة للواء 35 مدرع، إن قوات التدخل السريع نفذت، أمس، عملية نوعية، وذلك بعد حصولها على معلومات تؤكد وجود عناصر إرهابية في المناطق القريبة من الكدحة.

وأضاف «أثناء تلك العملية تم قتل ثلاثة من العناصر الإجرامية الإرهابية من بينهم الإرهابي أنس عادل، والإرهابي وليد عاطف، وشخص آخر لم يتم التعرف إلى هويته».

ويُعد أنس عادل عبدالجبار ووليد عاطف من أخطر العناصر المتطرفة المطلوبة للأجهزة الأمنية بجرائم اغتيال عديدة من أفراد الجيش والشرطة خلال الفترة الماضية في تعز.