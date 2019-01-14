الجيش يفكك 10 ألغام بحرية حوثية

المصدر: عدن - وكالات

قال مصدر عسكري يمني إن قوات التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة عثرث على 10 ألغام بحرية في طريق الملاحة الدولية، بالقرب من جزيرة مقرشة في عرض البحر الأحمر غرب البلاد.

وأوضح المصدر أن الألغام التي تم العثور عليها وتفكيكها حديثة الصنع، ومختلفة عن سابقاتها بأنها مزودة بصواعق مغناطيسية تعمل على جذب وملاحقة الأجسام الحديدية وتفجيرها.

ولفت المصدر إلى أن هذا النوع من الألغام يعتبر جديداً وخطراً في تهديد الملاحة البحرية الدولية.

وأضاف أن قوات التشكيل البحري مع خبراء من قوات التحالف استطاعت التعامل مع هذه الألغام وسحبها إلى إحدى الجزر القريبة، وتم تفجيرها وإتلافها.

وكانت قوات التشكيل البحري قد أتلفت نهاية نوفمبر الماضي 25 لغماً بحرياً، كانت قد عثرت عليها في وقت سابق، من مخلفات الألغام التي يزرعها الحوثيون.