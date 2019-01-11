محافظ لحج: هجوم العند يزيدنا إصراراً على استكمال التحرير

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

أكد محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاة، اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، أن هجوم العند من قبل الميليشيات الإيرانية سيزيد قوات الجيش اليمني، المسنود بالتحالف العربي، إصراراً على استكمال تحرير اليمن، وسيعجل من الحسم العسكري في جميع الجبهات.

وأشار في تصريح لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «صحته جيدة وبخير ولله الحمد»، وأن إصابته كانت طفيفة، مؤكداً أن الهجوم الجبان للميليشيات الذي استهدف العرض العسكري في قاعدة العند، لن يثنيهم عن مواصلة الكفاح ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية، بل سيعجل من الحسم العسكري ضدهم.