تدشين العام التدريبي للوحدات العسكرية والأمنية اليمنية في المهرة

المصدر: المهرة - سبأنت

دشنت، بقيادة محور الغيضة محافظة المهرة اليمنية، أمس، المرحلة الأولى من العام التدريبي الجديد 2019، لوحدات رمزية من الجيش اليمني وشرطة الأمن والسير والقوات الخاصة والأمن العام والنجدة والقاعدة الجوية.

وجدد قائد محور الغيضة قائد اللواء 123 مشاة، العميد الركن عبدالله منصور، خلال الحفل، العهد والولاء للقيادة السياسية والعسكرية، مؤكداً أن القوات المسلحة والأمن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرات ومكائد الأعداء.

وأشادت القيادات العسكرية بالجاهزية القتالية العالية لوحدات المحور، وما تقدمه القوات المسلحة والأمن من تضحيات، للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

واختتم الحفل باستعراض قطع السلاح والمعدات لكل وحدة، وقدم ضباط الوحدات شرحاً عن كل قطعة وخواصها الفنية والقتالية والتكتيكية على أرضية الميدان، وأثناء القتال ومدى الجاهزية القتالية للأفراد والضباط.