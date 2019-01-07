هادي يشدّد على أهمية تعزيز الجبهات

المصدر: الرياض - سبأنت

أكّد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أهمية استعادة بناء جيش وطني، باعتبار القوات المسلحة صمام الأمان ورمز الاستقرار، وللدور الكبير المنوط بها في هذه المرحلة الحرجة مع قوات التحالف في الدفاع عن الهوية اليمنية من مشروع إيران التخريبي.

وشدّد هادي خلال استقباله، أمس، وزير الدفاع محمد المقدشي، على أهمية تعزيز الجبهات لتحقيق الانتصارات لدحر مشروع الحوثي الإيراني في المنطقة، مؤكداً على أهمية وجود القادة العسكريين في ميادين البطولة لمشاركة حماة الوطن انتصاراتهم.

من جهته، دعا وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي للالتزام بالاتفاقات.