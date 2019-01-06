50 جهاز «لابتوب» من «الهلال» لجامعة حضرموت في المكلا

المصدر: المكلا - وام

سلّم «الهلال الأحمر الإماراتي» جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في المكلا 50 جهاز «لابتوب» كدفعة أولى مع انطلاق «عام التسامح»، في إطار دعم الإمارات للقطاعات الحيوية في اليمن، وعلى رأسها القطاع التربوي والتعليمي.

وجرى تسليم الأجهزة لمدير مكتب شؤون الطلاب بالجامعة، بحضور مشرف مشروعات هيئة الهلال الأحمر، شوقي التميمي، الذي أكد استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة لنهجها الإنساني والتنموي في المحافظات المحررة كافة، وفي مقدمتها محافظة حضرموت. وقدمت إدارة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا جزيل الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر»، مثمنة دورها الحيوي على الساحة اليمنية.