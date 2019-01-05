اليمن يطالب بدعم دولي لاستعادة مؤسسات الدولة

المصدر: عدن – الإمارات اليوم

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن وقف العمليات العسكرية في اليمن، لن ينهي المأساة الإنسانية بشكل جذري، وأضاف أنه يجب دعم الحكومة، لحسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة، والقيام بواجباتها تجاه المواطنين في المحافظات كافة.

وأشار الإرياني، في تغريدة على «تويتر»، إلى أن المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والإغاثية، تخطئ عند تقييمها المأساة الإنسانية في اليمن باعتبارها كارثية، من دون التوقف أمام السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأضاف أن تلك الأوضاع أتت كنتيجة حتمية للممارسات التدميرية، التي أنتجتها الميليشيات الحوثية ودائماً.