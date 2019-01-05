مقتل قيادي في «القاعدة» بغارة أميركية

المصدر: عدن - وكالات

أفاد مسؤول حكومي يمني، أمس، بمقتل قيادي في تنظيم «القاعدة»، بغارة أميركية على أحد معاقل التنظيم في محافظة البيضاء جنوبي اليمن. وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، إن القيادي في تنظيم «القاعدة»، جمال البدوي، قتل في غارة أميركية لطائرة بدون طيار في المحافظة، دون الحديث عن تفاصيل أخرى. ويعد البدوي أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول»، في ساحل عدن عام 2000.

وفي 25 نوفمبر الماضي، قتل ستة عناصر من «القاعدة»، من بينهم قياديان في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، بعد أن شنت طائرة أميركية بدون طيار غارة جوية، على مواقع التنظيم المتطرف.