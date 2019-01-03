«الهلال» تقدّم حزمة مساعدات غذائية لحضرموت

المصدر: عدن - الإمارات اليوم ووام

قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حزمة مساعدات إغاثية وإنسانية إلى أهالي حضرموت اليمنية، تضمنت 1850 سلة غذائية استفاد منها 9250 من أبناء المحافظة.

جاء ذلك، في ختام «عام زايد (2018)» وفي إطار جهود الهيئة المتواصلة على الساحة اليمنية، ضمن مساعي الإمارات للحد من تداعيات الظروف التي يواجهها اليمنيون.

وتفصيلاً، وزّعت الهيئة 200 سلة غذائية، استفاد منها 1000 فرد من الأسر المحتاجة في مناطق وعشة وضبعات وغيرها، كما وزعت 500 سلة غذائية استفاد منها 2500 فرد، إضافة إلى 500 سلة غذائية لسكان منطقة ميفع استفاد منها 2500 فرد من الأسر المحتاجة، فضلاً عن مساعدات غذائية لمدرستي مديرية رماه تمثلت في توزيع 150 سلة غذائية على 750 فرداً إلى جانب توزيع 200 سلة غذائية على 1000 فرد في مديرية رماه، و300 سلة غذائية على 1500 فرد من الأسر بوادي حول في يبعث.

وأعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على المعونات المستمرة التي تقدمها للشعب اليمني، للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها سكان مناطق حضرموت.

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها في محافظة حضرموت منذ بداية «عام زايد»، بلغت 30 ألفاً و400 سلة غذائية استهدفت 152 ألف فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة.

وأعرب محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، عن خالص الشكر والتقدير لقيادة دول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، على كل ما قدموه ويقدمونه من دعم وإسناد للمحافظة. وقال خلال تدشينه العام التدريبي الجديد 2019 بقيادة المنطقة العسكرية، إن العام الجديد سيشهد تنفيذ مشروعات حيوية بدعم من السعودية ضمن برنامج إعمار اليمن، ومشروعات اقتصادية وخدمية أخرى ضمن الدعم المقدّم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.