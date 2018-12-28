حملة أمنية تحرر موظفاً بمنظمة دولية في تعز

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

نجحت حملة أمنية - عسكرية مشتركة، قادها اللواء 35 مدرع التابع لقوات الشرعية، في تحرير موظف واستعادة سيارة تابعة لإحدى المنظمات الدولية، وذلك بعد ساعات من قيام مسلحين بسرقتها واختطاف الموظف والسائق في ريف تعز.

وقال مصدر عسكري إن عصابة مسلحة أقدمت على اعتراض سيارة تابعة للمجلس النرويجي للاجئين بمديرية المعافر، وقامت باختطاف الموظف والسائق مع السيارة، إلا أن الحملة الأمنية المشتركة قامت بملاحقة العصابة، وتمكنت من تحرير المختطفين واستعادة السيارة بعد فرار الخاطفين.

وأوضح المصدر أن الحملة المشتركة التي تشكلت من اللواء 35 مدرع وقوات الأمن الخاص، قامت بملاحقة العصابة المسلحة، وتمكنت من استعادة السيارة والموظف والسائق، فيما لاذت العصابة بالفرار.

وكانت مديريات ريف تعز الجنوبي شهدت استقراراً نسبياً أخيراً، عقب الإجراءات الأمنية والعسكرية التي تمت لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الريف الجنوبي للمحافظة.