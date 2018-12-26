رئيس الأركان اليمني الجديد: سنستعيد كل شبر من براثن الميليشيات

المصدر: مأرب ـ سبأنت

جرت عملية التسليم والتسلم بين رئيس هيئة الأركان العامة السابق في الجيش اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي، ورئيس الأركان الجديد الفريق الركن بحري عبدالله النخعي.

وتم التسليم في فعالية رسمية، حضرها محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن فيصل قائد، والمفتش العام، ومدير مكتب نائب الرئيس اليمني، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر بوزارة الدفاع.

وأكد العرادة أن السلطة المحلية بمحافظة مأرب تقف دوماً إلى جانب أبطال الجيش الوطني في تعزيز جوانب الأمن والاستقرار والحفاظ على المصالح العامة للوطن.

من جانبه، عبّر رئيس هيئة الأركان العامة السابق اللواء طاهر العقيلي عن الشكر والتقدير لقادة وضباط ومنتسبي الجيش الوطني الأبطال، ولجهودهم المتميزة التي يبذلونها في سبيل استعادة كل الجمهورية والشرعية من ميليشيات الحوثي الانقلابية، متمنياً لرئيس هيئة الأركان العامة الجديد التوفيق والنجاح في مهامه.

فيما أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق النخعي أن كل منتسبي الجيش الوطني من الضباط والصف والجنود سيظلون دوماً عند مستوى ثقة الشعب بهم، وقيادته السياسية والعسكرية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تنفيذ كل ما يسند إليهم من مهام وواجبات في استكمال استعادة كل شبر من تراب الوطن من براثن الميليشيات الانقلابية، والإسهام الفاعل والكبير إلى جانب المؤسسة الأمنية في حماية وحراسة المنشآت الاقتصادية والحيوية المهمة.