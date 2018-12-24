الميليشيات تمنع مسؤولاً أممياً من دخول تعز

المصدر: صنعاء - وكالات

ذكرت مصادر يمنية، أمس، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران منعت مسؤولاً في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، من دخول مدينة تعز عن طريق الحوبان الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وكان مساعد المدير القُطْري في اليمن، علي رضا، يعتزم زيارة مدينة تعز يومَي 23 و24 ديسمبر، للاطلاع على الوضع الإنساني. وقال مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز، نبيل جامل، إن وفد برنامج الغذاء العالمي تعذرت عليه زيارة مدينة تعز، بسبب رفض ميليشيات الحوثي السماح لهم بالدخول إلى المدينة من الجهة الشرقية.

وعلى صعيد آخر، اختطفت الميليشيات 20 من منتسبي وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي بالحديدة، ممن تم إقصاؤهم من وظائفهم بعد اجتياحها للمدينة، في منتصف أكتوبر من عام 2014، واستبدالهم بموالين، حيث اقتادتهم إلى صنعاء.