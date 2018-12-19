الميليشيات تبتز الأطباء تحت مسمى تجديد ترخيص مزاولة المهنة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر طبية عن اعتزام ميليشيات الحوثي الإيرانية، ابتزاز الأطباء تحت مسمى تجديد ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد أن كان الأطباء بعيدين عن أي محاولات للجباية.

وقالت المصادر، إن الميليشيات وزعت على الأطباء في المستشفيات العامة استمارات تطالبهم فيها بتسجيل بياناتهم، وتجديد تراخيص مزاولة المهنة كل ثلاثة أشهر من المجلس الطبي التابع لها، مشيرة إلى أن عملية الابتزاز تشمل الأطباء في المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة والأهلية.

واستغربت المصادر أن يتم تحديد موعد تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل ثلاثة أشهر بعد أن كان كل عامين، معتبرة هذا التوجه الجديد محاولة من الميليشيات لابتزاز الأطباء أو إجبارهم على العمل قسراً ودون مقابل مادي في المستشفيات العامة والمراكز الطبية المخصصة لعلاج جرحاهم.